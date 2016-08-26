В Баку пройдут заседания подкомитетов ЕС-Азербайджан

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Заседания четырех подкомитетов Европейский союз-Азербайджан пройдут в Баку с сентября по декабрь. Об этом Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, договоренность о проведении заседаний подкомитетов была достигнута с ЕС, первое из них состоится уже в сентябре: "Все заседания пройдут в Баку. У нас четыре подкомитета: 1-ый занимается вопросами связанными с торговлей, 2-ой -вопросами юстиций, свободы и безопасности, а также правами человека; 3-ий - энергетики, транспорта и экологии и 4-ый занимается социально-гуманитарными вопросами, охватывающими вопросы образования, медицины и т.д. Все даты уже практически согласованы".

Комментируя вопрос о дате начала переговоров между Азербайджаном и ЕС по заключению соглашения о стратегическом партнерстве, замминистра заявил, что процесс рассмотрения этого вопроса внутри ЕС идет, и не исключил, что мандат на начало этих переговоров может быть выдан Евросоюзом уже в середине октября.