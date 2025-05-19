В Баку пройдут торжества в честь Дня независимости Грузии

В Баку пройдут торжества в честь Дня независимости Грузии

Министерства иностранных дел и культуры Грузии и Центр Гейдара Алиева 23-24 мая 2025 года в Баку организуют серию мероприятий, посвященных Дню независимости Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Грузии, 23 мая в Баку на дипломатическом приеме выступят известные музыканты из Грузии с композициями, признанными в Азербайджане. Кроме того, всемирно известные сомелье проведут дегустацию грузинских вин, а грузинские повара представят мастер-классы по грузинской кухне. Гости также смогут ознакомиться с выставкой традиционных грузинских ювелирных украшений и одежды.

В Центре Гейдара Алиева 24 мая состоится гала-концерт с участием симфонического оркестра, музыкальной группы Music Band, ансамбля "Швидкаца" и известных грузинских солистов. В концерте в качестве почетного гостя примет участие министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе.

В мероприятиях, посвященных Дню независимости Грузии, примут участие высокопоставленные представители исполнительной и законодательной властей Азербайджана, высокопоставленные гости из Грузии, аккредитованный в стране дипломатический корпус и известные общественные деятели.