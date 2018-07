Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдут мероприятия по случаю столетней годовщины с начала Первой Мировой войны. Как сообщили Report в посольстве Франции в Азербайджане, в связи с этим посольства Франции и Германии организуют ряд концертов и выставок.

25 ноября в Баку пройдет показ фильма "На Западном фронте без перемен", снятом на основе одноименного романа Эриха Марии Ремарка.

На 26 ноября запланирована презентация немецкого историка Фолкера Венора с участием представителей Национальной академии наук Азербайджана.

27 ноября в Германо-азербайджанском культурном объединении Капельхаус состоится концерт, на котором будут исполнены песни периода Первой мировой войны. В ходе мероприятия будут также зачитаны письма солдат, сражавшихся в этой войне.

Завершится серия мероприятий презентацией книги Жан Клод Лескура "The war brought to light: 14-18 through stained glass“ 28 ноября.

Всю неделю в Баку будет также действовать фотовыставка "Берлин и Париж до 1914 года".