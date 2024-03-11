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В Баку пройдут Дни Панамы

В Баку пройдут Дни Панамы В первой декаде апреля в Баку пройдут Дни Панамы.
Внешняя политика
11 марта 2024 г. 13:33
В Баку пройдут Дни Панамы

В первой декаде апреля в Баку пройдут Дни Панамы.

Об этом сказала турецкому бюро Report посол Панамы в Азербайджане и Турции Мариэла дель Кармен Сагель Росас.

По ее словам, в ходе мероприятий жители и гости столицы смогут больше узнать о Панаме, в том числе им будет предоставлена информация о Панамском канале, Свободной экономической зоне и технопарке "Город знаний".

В Азербайджан также прибудет делегация во главе с консулом Панамы в Стамбуле, отметила посол.

Во время пребывания в столице планируется обсудить сотрудничество в сфере туризма, узнать больше о достижениях Азербайджана и обменяться опытом в сфере производства "зеленого водорода", подчеркнула дипломат.

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Версия на английском языке Baku to host Days of Panama
Версия на азербайджанском языке Bakıda “Panama günləri” keçiriləcək 

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