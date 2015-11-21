В Баку пройдут 12-я генеральная конференция и 36-е заседание Исполнительного совета ISESCO

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 26-27 ноября в Баку пройдет 12-я генеральная конференция Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, в ходе 12-ой Генеральной конференции, проводимой под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева, участники обсудят деятельность организации на ближайшие три года, вопросы бюджета ISESCO, ожидается принятие трехлетнего плана действий (2016-2018), а также избрание генерального директора организации.

Отметим, что Генеральная Конференция проводится раз в три года. В ее работе принимают участие министры стран-членов организации, работающие в областях компетенции ISESCO. Предыдущее заседание прошло в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в 2012 году.

12-му заседанию Генеральной конференции будет предшествовать 36-ая сессия Исполнительного совета, которая пройдет в Баку 23-24 ноября. На заседании участники обсудят проект плана действий и бюджет на 2016-18, доклад о деятельности Генерального директора в 2014 году и ряд других вопросов.