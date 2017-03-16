В Баку пройдет заседание высокопоставленных должностных лиц стран, принимающих участие в процессе "Сердце Азии - Стамбульский процесс"

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 17 марта в Баку пройдет заседание высокопоставленных официальных лиц стран, принимающих участие в процессе "Сердце Азии - Стамбульский процесс".

Как сообщили Report из МИД Азербайджана, Азербайджан примет это мероприятие в качестве сопредседателя процесса в этом году.

В рамках процесса проводятся периодические политические обсуждения касательно обеспечения мира и стабильности в регионе и действуют различные механизмы, обеспечивающие практическое сотрудничество.

В качестве сопредседателя в течение года Азербайджан примет у себя мероприятия основных органов процесса - конференцию министров иностранных дел и заседания высокопоставленных официальных лиц.

На заседании, которое пройдет при сопредседательстве замминистров иностранных дел Азербайджана и Афганистана, предусматривается предоставление отчетов, связанных с проведенными работами, и обсуждение дальнейших направлений деятельности.