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В Баку пройдет заседание рабочей группы высокого уровня прикаспийских стран

В Баку пройдет заседание рабочей группы высокого уровня прикаспийских стран В марте следующего года в Баку будет проведено заседание рабочей группы высокого уровня прикаспийских стран.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 21:34
В Баку пройдет заседание рабочей группы высокого уровня прикаспийских стран

В марте следующего года в Баку будет проведено заседание рабочей группы высокого уровня прикаспийских стран.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что страны прикаспийского региона имеют различные платформы сотрудничества.

"Одной из таких платформ сотрудничества является формат встречи министров иностранных дел прикаспийских стран на основании решения глав государств. Согласно решению, первое заседание состоялось сегодня.

Сегодня состоялась встреча как в узком, так и в расширенном составах. Были проведены широкие обсуждения по самым разнообразным вопросам, связанным с темой Каспия, шагам, предпринимаемым в этом направлении, реализации решений, принятых на VI Каспийском саммите. По итогам встречи было принято совместное заявление", - сказал Джейхун Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Xəzəryanı dövlətlərin yüksək səviyyəli işçi qrupun görüşü keçiriləcək

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