В Баку пройдет выездное заседание Валдайского клуба

Москва. 14 февраля. REPORT.AZ/ В выездном заседании Валдайского дискуссионного клуба в Баку примут участие ведущие аналитики и эксперты западного сообщества. Об этом заявил российскому бюро Report проректор МГИМО МИД России Артем Мальгин.

По его словам, к участию в форуме будут привлечены и главы крупнейших российских энергетических компаний.

"МГИМО является одним из учредителей Валдайского клуба. Сейчас согласовываются даты выездной сессии в Баку, который скорее всего пройдет после президентских выборов в стране", - заявил А.Мальгин.

Проректор указал, что темами предстоящего форума станут транспортно-энергетические вопросы и правильное инвестирование нефтегазовых доходов в различные сферы жизнедеятельности государства.

"На примере Баку мы видим, как доходы от нефти вкладывались в инфраструктуру города, что превратило его в один из красивейших городов мира. Наверное, теперь наступает пора более точечных инвестиций, например, в сельское хозяйство. Азербайджан в силу своего географического положения всегда был одним из основных центров производства и переработки плодоовощной продукции. Для всего этого тоже нужен серьезный анализ, и руководство республики подталкивает нас к этому", - сказал проректор МГИМО.

По его словам, Азербайджан становится необычным транспортным хабом на путях с востока на запада и с севера на юг континента, что дает стране уникальные возможности развития.

"Валдайский клуб - это прежде всего повод задуматься. Создаются новые возможности для экономико-политического позиционирования Баку. Помимо всего прочего, это будет дополнительная площадка для встречи западных и российских компаний", - указал А.Мальгин.