В Баку пройдет Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий

17-18 июля в Баку пройдет первый cъезд с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, организованный Народным со

17-18 июля в Баку пройдет первый cъезд с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, организованный Народным союзом освобождения Гваделупы и при поддержке Бакинской инициативной группы.

Как сообщает Report, идея проведения Съезда принадлежит политическим партиям и движениям, борющимся за независимость заморских территорий Франции.

В работе cъезда в качестве почетных гостей примут участие 3 организации с островов Бонайре и Сен-Мартен, которые являются колониями Нидерландов.

Двухдневный съезд предоставит участникам возможность обсудить пути более тесного взаимодействия и координации деятельности путем создания единой платформы в целях борьбы с французским колониализмом. Представители колоний также обсудят наиболее эффективные практики и стратегии в борьбе за самоопределение.

Съезд будет способствовать повышению осведомленности международного сообщества о многочисленных преступлениях и незаконных действиях, совершаемых в колониях французским правительством против коренных народов, являющихся и исконными хозяевами этих территорий, а также привлечению внимания к проблеме колониализма, который является одним из бедствий XXI века.

Отметим, что Бакинская инициативная группа была создана участниками конференции "На пути к полной ликвидации колониализма" 6 июля 2023 года в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики. Бакинская инициативная группа уже год поддерживает справедливую борьбу за свободу народов, страдающих от колониализма. В связи с этим БИГ уже организовала до 15 международных конференций. Четыре из них были организованы в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене, один в Стамбуле, а остальные в Баку.