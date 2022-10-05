В Баку пройдет ряд мероприятий в связи с Европейским годом молодежи

Представительство Европейского союза в Азербайджане начинает кампанию, посвященную Европейскому году молодежи.

Представительство Европейского союза в Азербайджане начинает кампанию, посвященную Европейскому году молодежи.

Как передает Report, глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петер Михалко заявил об этом на пресс-конференции.

По его словам, ЕС объявил нынешний год годом молодежи из-за тех препятствий, с которыми молодежь столкнулась в ходе пандемии коронавируса. "Мы хотим, чтобы молодежь Азербайджана знала о деятельности ЕС в сфере работы с молодежью. Наша цель - развивать сотрудничество с правительством, с образовательными институтами и гражданским обществом. Мы гордимся тем оживлением, которое мы видим сейчас - все больше учителей и студентов участвуют в проектах Erasmus+. Мы видим рост числа заявок в этом году. Также 664 школы в Азербайджане смогли воспользоваться программой EU Twınnıng".

По словам посла, в ближайшие недели в Баку планируется провести ряд мероприятий в связи с Европейским годом молодежи. Кампания завершится 28 октября.