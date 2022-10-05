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В Баку пройдет ряд мероприятий в связи с Европейским годом молодежи

В Баку пройдет ряд мероприятий в связи с Европейским годом молодежи Представительство Европейского союза в Азербайджане начинает кампанию, посвященную Европейскому году молодежи.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 10:55
В Баку пройдет ряд мероприятий в связи с Европейским годом молодежи

Представительство Европейского союза в Азербайджане начинает кампанию, посвященную Европейскому году молодежи.

Как передает Report, глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петер Михалко заявил об этом на пресс-конференции.

По его словам, ЕС объявил нынешний год годом молодежи из-за тех препятствий, с которыми молодежь столкнулась в ходе пандемии коронавируса. "Мы хотим, чтобы молодежь Азербайджана знала о деятельности ЕС в сфере работы с молодежью. Наша цель - развивать сотрудничество с правительством, с образовательными институтами и гражданским обществом. Мы гордимся тем оживлением, которое мы видим сейчас - все больше учителей и студентов участвуют в проектах Erasmus+. Мы видим рост числа заявок в этом году. Также 664 школы в Азербайджане смогли воспользоваться программой EU Twınnıng".

По словам посла, в ближайшие недели в Баку планируется провести ряд мероприятий в связи с Европейским годом молодежи. Кампания завершится 28 октября.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Avropa Gənclər İli çərçivəsində tədbirlər keçiriləcək
Версия на английском языке Baku to host several events on European Year of Youth

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