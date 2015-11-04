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    В Баку пройдет первое заседание совместной двусторонней комиссии Азербайджан-Марокко

    Ведется работа над визитом в Азербайджан президента Генеральной Конфедерации предприятий Морокко

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В ближайшее время в Баку пройдет первое заседание совместной двусторонней комиссии Азербайджан-Марокко. 

    Об этом в интервью Report заявил посол Марокко в Азербайджане Хасан Хами.

    По его словам, также ведется работа над визитом в Азербайджан президента Генеральной Конфедерации предприятий Морокко.

    Х.Хами подчеркнул, что посольство также работает над другими визитами в ходе которых могли бы быть подписаны контракты, либо же были найдены пути для  вложения инвестиций: "Я уверен, что нас ожидает светлое будущее в вопросе укрепления двустороннего сотрудничества в области туризма, сельского хозяйства, энергетики, информации, технологии, образования и т.д.".

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