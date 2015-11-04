Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В ближайшее время в Баку пройдет первое заседание совместной двусторонней комиссии Азербайджан-Марокко.

Об этом в интервью Report заявил посол Марокко в Азербайджане Хасан Хами.

По его словам, также ведется работа над визитом в Азербайджан президента Генеральной Конфедерации предприятий Морокко.

Х.Хами подчеркнул, что посольство также работает над другими визитами в ходе которых могли бы быть подписаны контракты, либо же были найдены пути для вложения инвестиций: "Я уверен, что нас ожидает светлое будущее в вопросе укрепления двустороннего сотрудничества в области туризма, сельского хозяйства, энергетики, информации, технологии, образования и т.д.".