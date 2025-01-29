В Баку пройдет первое заседание Комитета старших должностных лиц СВМДА

Первое заседание Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) СВМДА под председательством Азербайджана состоится в Баку 27 февраля текущего года.

Первое заседание Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) СВМДА под председательством Азербайджана состоится в Баку 27 февраля текущего года.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу СВМДА.

Участники заседания в частности обсудят видение председательства и инициативы государств-членов на 2025-2026 годы.

Организатором мероприятия является Министерство иностранных дел Азербайджана при содействии Секретариата СВМДА.

Ожидается, что на заседании будут рассмотрены ключевые вопросы институциональной структуры СВМДА, план работы Форума аналитических центров СВМДА на 2025 год, годовой финансовый отчет за 2024 год и отчет внешнего аудита за 2023-2024 годы.

Напомним, в интервью Report генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай отметил, что план по реализации мер доверия СВМДА на 2025 год включает 44 мероприятия, из которых около 20 предложены Азербайджаном и охватывают все пять ключевых направлений работы организации: экономическое, экологическое, человеческое и военно-политическое измерения, и измерение новых вызовов и угроз.