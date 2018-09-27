В Баку пройдет очередной Бакинский гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ «В следующем месяце в Баку будет проходить очередной Бакинский гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на официальной церемонии открытия IX Азербайджано-российского межрегионального форума.

«Конечно же, в основе наших отношений лежат наши исторические связи, культурные связи, близость наших народов, и конечно мы совместно очень активно работаем над развитием гуманитарных связей.

В следующем месяце в Баку будет проходить очередной Бакинский гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана. Этот международный форум уже превратился в важнейшую глобальную площадку для обсуждения вопросов гуманитарного характера, межкультурного диалога, межконфессиональных отношений.

В Азербайджане действует 341 школа с обучением на русском языке, действуют 2 филиала ведущих российских вузов – МГУ и Медицинской университет имени Сеченова. В культурной сфере также очень активно взаимодействуем. Здесь можно очень много говорить о российско-азербайджанских отношениях, просто из-за того, что мы имеем формат сегодняшнего форума невозможно охватить все. Но мы нацелены на дальнейшее активное развитие отношений. Также думаю немаловажным шагом в деле дальнейшего нашего сотрудничества будет и планируемое на следующий год открытие Азербайджанского павильона на ВДНХ. Это историческое здание было азербайджанским павильоном в середине прошлого века и мы восстанавливаем его и будем присутствовать и демонстрировать наше достижение на такой важнейшей, я думаю, международной выставочной площадке. С российскими регионами у нас тоже очень тесные отношения. Около 20 субъектов Российской Федерации с Азербайджаном имеют соответствующие соглашения. Мы открываем торговые представительства в регионах, также российские регионы в Азербайджане. То есть, я уверен, что межрегиональное сотрудничество будет органично дополнять весь комплекс дружественных, добрососедских отношений, которые наши страны связывают», - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.