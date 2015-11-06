В Баку пройдет очередное заседание азербайджанско-венгерской межправкомиссии

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "В первой половине следующего года в Баку ожидается проведение очередного заседания азербайджанско-венгерской межправительственной комиссии".

Об этом в интервью Report заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

По его словам, межправкомиссия охватывает все сферы двустороннего сотрудничества, а между сопредседателями - министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым сложились дружеские отношения.

"Также ожидается ответный визит нашего премьер-министра Виктора Орбана в Азербайджан, так как в ноябре 2014 года Ильхам Алиев посещал Венгрию. Надеемся, что наш премьер ответит на приглашение азербайджанского стороны. Я работаю над этим вопросом", - отметил посол.