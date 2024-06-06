В Баку пройдет международный симпозиум с участием омбудсменов

В рамках COP29 в Баку в ноябре состоится международный симпозиум с участием омбудсменов зарубежных стран и национальных институтов прав человека.

В рамках COP29 в Баку в ноябре состоится международный симпозиум с участием омбудсменов зарубежных стран и национальных институтов прав человека.

Как сообщает Report, об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на XV Международной конференции информационных комиссаров в Албании.

По ее словам, в рамках симпозиума в том числе будут обсуждаться вопросы доступа к информации.

В ходе своего выступления Сабина Алиева также проинформировала участников конференции о деятельности в направлении защиты и обеспечения права на доступ к информации, реализуемых в этой сфере просветительских мерах в Азербайджане.

В рамках визита омбудсмен провела встречи с министром юстиции Албании Ульси Маней, вице-спикером парламента Эрмонелой Фелай Валикай и другими официальными лицами.