В Баку пройдет международный форум по Каспию

В Баку пройдет международный форум, посвященный проблеме освоения Каспийского моря

Об этом Report заявила директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, заместитель президента Российской Академии наук Талия Хабриева.

"Мы уже получили одобрение на его проведение у президента Азербайджана. И считаем, что Баку - это наиболее удобное во всех отношениях место проведения. Баку- это единственная столица на берегу Каспийского моря, это наиболее взвешенная и спокойная политика Баку, Азербайджана"-, сказала она.

По ее словам дата проведения форума еще не определена, однако планируется провести его либо в мае, либо осенью следующего года.

"Кроме того, в будущем, как результат данного форума, мы планируем открыть в Баку Международный исследовательский центр на многосторонней основе пяти прибрежных стран",- подчеркнула Хабриева.

Она также отметила, что азербайджанская и российская академии наук договорились об "осуществлении большого научного проекта по исследованию в области философии, экологии и юриспруденции".