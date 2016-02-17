В Баку пройдет международная конференция "Саммит НАТО-2016 в Варшаве: возможности и ожидания"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Посольство Румынии в рамках мандата координатора НАТО в Азербайджане провело встречу со спецпредставителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Средней Азии Джеймсом Аппатураем.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали послы, военные атташе стран НАТО в Баку.

Выступая на мероприятии, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану подчеркнул стратегическую важность развития отношений между НАТО и Азербайджаном. Д.Чобану сообщил, что 7 марта посольство Румынии совместно с Институтом по правам человека Национальной академии наук Азербайджана организует в Баку международную конференцию на тему "Саммит НАТО-2016 в Варшаве: возможности и ожидания".

Д.Аппатурай провел детальную презентацию об отношениях НАТО и Азербайджана. Он подчеркнул успешное сотрудничество между североатлантическим альянсом и Азербайджаном.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по различным вопросам, касающимся сотрудничества НАТО и Азербайджана.