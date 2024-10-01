В Баку пройдет международная конференция, посвященная неоколониальной политике Франции в Африке

3 октября состоится организованная Бакинской инициативной группой (БИГ) международная конференция, посвященная "Неоколониальной политике Франции в Африке".

3 октября состоится организованная Бакинской инициативной группой (БИГ) международная конференция, посвященная "Неоколониальной политике Франции в Африке".

Как сообщает Report, в конференции примут участие представители Сенегала, Буркина-Фасо, Камеруна, Гвинеи-Бисау, Демократической Республики Конго, Мавритании, Зимбабве, Нигера, а также острова Майотта, находящегося под колониальным управлением Франции.

В конференции примет участие известный активист Кеми Себа, который является одним из главных критиков французского неоколониализма. Он долгие годы известен как один из символических лидеров движения за независимость, суверенитет Африки и борьбы с неоколониализмом.