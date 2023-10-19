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В Баку пройдет международная конференция, посвященная французскому колониализму

В Баку пройдет международная конференция, посвященная французскому колониализму В Баку 20 октября пройдет международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ)
Внешняя политика
19 октября 2023 г. 14:24
В Баку пройдет международная конференция, посвященная французскому колониализму

20 октября в Баку пройдет международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Как сообщает Report, в ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Программа международной конференции включает выступления участников о ситуации на представляемых ими территориях, о грубом вмешательстве Франции во внутренние дела государств в ее бывших колониях, грубом нарушении Францией прав человека в ее нынешних колониях, а также широкие дискуссии участников на тему деколонизации.

Отметим, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

Напомним, что в мероприятиях БИГ принимают участие представители движений за независимость и национальных движений заморских регионов Франции - Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы, представители Корсики и Инициативной группы Меланезии, а также официальные лица стран, долгое время являвшихся французскими колониями на африканском континенте. Представители движений за независимость и национальных движений заявляют, что продолжат борьбу до полного освобождения от французского колониализма и его искоренения.

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Версия на английском языке Baku to host international conference on French colonial policy tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda Fransanın müstəmləkəçilik siyasəti ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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