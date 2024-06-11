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В Баку пройдет круглый стол по деколонизации с участием журналистов из Новой Каледонии

В Баку пройдет круглый стол по деколонизации с участием журналистов из Новой Каледонии 13 июня в Баку состоится круглый стол и пресс-конференция на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире" с участием группы журналистов, популярных блогеров и активистов гражданского общества из различных стран Афр
Внешняя политика
11 июня 2024 г. 10:14
В Баку пройдет круглый стол по деколонизации с участием журналистов из Новой Каледонии

13 июня в Баку состоится круглый стол и пресс-конференция на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире" с участием группы журналистов, популярных блогеров и активистов гражданского общества из различных стран Африки, а также журналистов из Новой Каледонии.

Как сообщает Report, мероприятие будет проведено Бакинской инициативной группой (БИГ).

В конференции ожидается участие более 20 представителей зарубежных СМИ. Конференция будет организована в гибридной форме.

Мероприятие проводится для привлечения внимания мировой общественности посредством средств массовой информации к нарушениям прав человека в Новой Каледонии, а также в других французских колониях, а также обсуждение установления совместного сотрудничества в области коммуникации для борьбы с неоколониализмом – новым этапом колонизации, который все еще продолжается в Африке. Официальные лица из Новой Каледонии ответят на вопросы журналистов.

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Версия на английском языке Baku to host decolonization roundtable with New Caledonian journalists
Версия на азербайджанском языке Bakıda Yeni Kaledoniyadan olan jurnalistlərin iştirakı ilə dəyirmi masa və mətbuat konfransı keçiriləcək

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