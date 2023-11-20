В Баку пройдет международная конференция “Деколонизация: Расширение прав и возможностей женщин”

21 ноября Бакинская инициативная группа проведет международную конференцию: “Деколонизация: Расширение прав и возможностей женщин”.

21 ноября Бакинская инициативная группа проведет в столице Азербайджана международную конференцию на тему “Деколонизация: Расширение прав и возможностей женщин”.

Как передает Report, в ней примут участие более 40 представителей из 18 стран, включая Францию, США, Турцию, Россию, Алжир, Сенегал, Нигерию, Танзанию, Уганду и Кению.

Ожидаются также представители Коморских островов, Индии, и ряда французских заморских территорий, таких как Новая Каледония, Мартиника, Французская Полинезия, Гваделупа, Французская Гвиана и Корсика.

Основная цель мероприятия - привлечь внимание международного сообщества к тяжелому положению женщин на территориях, все еще находящихся под колониальным господством, в связи с продолжающейся политикой неоколониализма в 21 веке.