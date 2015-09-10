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    В Баку пройдет 12-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Казахстан

    Азербайджан примет участие во Втором собрании международных участников EXPO-2017

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев встретился с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, на встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества.

    В частности, была обсуждена работа азербайджано-казахстанской Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили ход исполнения итогового протокола 11-го заседания МПК в Астане в декабре 2014 года, а также повестку 12-го заседания Межправительственной комиссии, которое состоится в конце этого года в Баку.

    В ходе встречи Н.Алиев подтвердил участие во Втором собрании международных участников EXPO-2017, которое пройдет 18-19 ноября в Астане, а также участие Азербайджана в выставке EXPO-2017 Astana.

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