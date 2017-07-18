В Баку проходит заседание рабочей группы перед встречей глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку проходит заседание рабочей группы перед встречей министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Как сообщает Report, на заседании рабочей группы представители внешнеполитических ведомств трех стран обсуждают темы, которые будут представлены на 4-ой встрече глав МИД 19 июля.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел в формате Азербайджан-Туркменистан-Турция прошла 26 мая 2014 года в Баку. Вслед за этим в рамках IV Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств 5 июня того же года в двустороннем и трехстороннем форматах проводились встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, тогдашним главой Турции Абдулла Гюлем и главой Туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедовым.

29 января 2015 года в Ашхабаде по итогам второй встречи в названном формате была принята Рамочная Программа для трехстороннего Азербайджано-туркмено-турецкого сотрудничества на 2015-2017 гг.

28 августа 2015 года в турецком городе Анталья состоялась третья встреча министров иностранных дел трех этих стран. По итогам встречи было принято заявление. Вслед за этим 9 октября 2015 года состоялось первое заседание совместного технического комитета по Каспийским транзитным переходам между Азербайджаном, Туркменистаном и Турцией.