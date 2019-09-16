В Баку проходит заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Турция

В Баку проходит VIII заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Турция.

Как сообщает Report, на заседании председательствуют премьер-министр Азербайджана, сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны Новруз Мамедов и вице-президент Турции, сопредседатель комиссии с турецкой стороны Фуат Октай.

Вначале прошла встреча между Н.Мамедовым и Ф.Октаем один на один.

Затем заседание продолжилось в расширенном составе с участием делегаций.

Здесь присутствуют члены комиссии с обеих сторон в составе представителей министерств, структур и др. организаций.

На встрече обсуждаются текущее состояние и расширение торгово-экономических отношений между двумя странами, вопросы, связанные с обеспечением устойчивости экономического сотрудничества.