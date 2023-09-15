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В Баку проходит заседание Координационного совета генпрокуроров стран-членов СНГ

В Баку проходит заседание Координационного совета генпрокуроров стран-членов СНГ В Баку проходит 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает Report, в заседании принимают участие генеральные прокуроры Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргы
Внешняя политика
15 сентября 2023 г. 10:13
В Баку проходит заседание Координационного совета генпрокуроров стран-членов СНГ

В Баку проходит 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report, в заседании принимают участие генеральные прокуроры Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России, исполнительный секретарь Координационного совета генпрокуроров СНГ, а также сотрудники Секретариата СНГ и Антитеррористического центра СНГ.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам заседания.

Кямран Алиев выразил удовлетворение тем, что впервые в истории организации мероприятие такого высокого уровня проводится в Баку.

Он подчеркнул, что встреча придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между прокуратурами стран-членов в области борьбы с преступностью, обеспечения правопорядка, защиты прав и свобод граждан.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting meeting of Coordinating Council of Prosecutor Generals of CIS member states
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının iclası keçirilir

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