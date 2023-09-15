В Баку проходит заседание Координационного совета генпрокуроров стран-членов СНГ

В Баку проходит 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает Report, в заседании принимают участие генеральные прокуроры Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргы

В Баку проходит 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ).



Как сообщает Report, в заседании принимают участие генеральные прокуроры Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России, исполнительный секретарь Координационного совета генпрокуроров СНГ, а также сотрудники Секретариата СНГ и Антитеррористического центра СНГ.



Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам заседания.



Кямран Алиев выразил удовлетворение тем, что впервые в истории организации мероприятие такого высокого уровня проводится в Баку.



Он подчеркнул, что встреча придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между прокуратурами стран-членов в области борьбы с преступностью, обеспечения правопорядка, защиты прав и свобод граждан.