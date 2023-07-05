В Баку проходит заседание Комитета министров по Палестине ДН

В Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проходит заседание Комитета министров по Палестине ДН.

В Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проходит заседание Комитета министров по Палестине ДН.

Как передает Report, на встрече будут участвовать главы МИД ряда стран, включая главу МИД Турции Хакана Фидана.

Отметим, что сегодня и завтра в Бакинском Конгресс-центре проходит встреча министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

На мероприятии, наряду с многочисленными дополнительными мероприятиями, связанными с повесткой дня движения, будет рассмотрен вопрос о принятии итоговых документов, в том числе Бакинской Декларации.