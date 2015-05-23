​В Баку проходит заседание Генассамблеи и Совета директоров МФЧМКМ

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Баку проходит 14ое заседание Генассамблеи и Совета директоров Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря. Как сообщает Report, открывая заседание президент МФЧМКМ Исмаил Сафи выразил соболезнования всем родным погибших при пожаре в жилом здании в Баку.

Присутствовавшие почтили минутой молчания память всех погибших в этом пожаре.

В ходе выступления Исмаил Сафи подчеркнул недопустимость оккупации азербайджанских земель: "Прошло более 20 лет, однако азербайджанские земли остаются под оккупацией".

Он выразил уверенность, что в декларации, принятой по итогам заседания, найдет свое отражение факт обеспокоенности в связи с угрозами, с которыми сталкивается регион, в особенности связанные с затянувшимися вооруженными конфликтами и их последствиями.

Международный Фонд сотрудничества и партнерства Чёрного Моря и Каспийского Моря (МФЧМКМ) — это неправительственная и некоммерческая организация, созданная 4-го марта 2009 г. в Бухаресте по инициативе президента Румынии Траяна Бэсеску, и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Членами Совета Директоров этой уникальной в регионе организации являются известные представители двадцати стран региона — политики, дипломаты, профессора из Азербайджана, Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Румынии, Сао Томе и Принсипе, Сербии, Турции, Украины, Хорватии, Черногории, Швейцарии и ЮАР.