В Баку проходит заседание cпециальной рабочей группы по правовому статусу Каспия

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Баку начало работу очередное заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции по правовому статусу Каспийского моря на уровне замминистров иностранных дел прикаспийских стран.

Как сообщает Report, в ходе заседания участники продолжат обсуждение по несогласованным моментам проекта конвенции по статусу Каспия, а также подготовке к встрече глав МИД прикаспийских стран.

Заседание открыл замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

На заседании также участвуют спецпредставитель президента России по делимитации и демаркации границ РФ со странами СНГ Игорь Брадчиков, замминистра иностранных дел Ирана Ибрагим Рагимпур, посол по особым поручениям Казахстана Зульфия Аманжолова и председатель Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана Мурадгелди Атажанов.