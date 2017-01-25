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    В Баку проходит заседание cпециальной рабочей группы по правовому статусу Каспия

    Заседание открыл замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Баку начало работу очередное заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции по правовому статусу Каспийского моря на уровне замминистров иностранных дел прикаспийских стран.

    Как сообщает Report, в ходе заседания участники  продолжат обсуждение по несогласованным моментам проекта конвенции по статусу Каспия, а также подготовке к встрече глав МИД прикаспийских стран. 

    Заседание открыл замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов

    На заседании также участвуют спецпредставитель президента России по делимитации и демаркации границ РФ со странами СНГ Игорь Брадчиков, замминистра иностранных дел Ирана Ибрагим Рагимпур, посол по особым поручениям Казахстана Зульфия Аманжолова и председатель Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана Мурадгелди Атажанов. 

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