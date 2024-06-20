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В Баку проходит заключительный день глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего"

В Баку проходит заключительный день глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего" В Баку начался третий день глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего".
Внешняя политика
20 июня 2024 г. 09:47
В Баку проходит заключительный день глобального саммита Прогнозирование здорового будущего

В Баку начался третий день глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего".

Как сообщает Report, цель трехдневного мероприятия - собрать вместе климатическую и медицинскую общественность для обсуждения вопросов изменения климата и его воздействия на здоровье человека, а также определения возможностей и стратегий для совместной работы "от осведомленности к действию".

В последний день саммита заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов выступит с докладом о климате и здоровье человека. Также состоится диалог по устойчивому развитию COP между представителями COP26, COP27, COP28 и COP29, будут проведены круглые столы консультантов COP по наиболее важным вопросам, касающимся климата и здоровья.

Отметим, что инициатива "Прогнозирование здорового будущего", запущенная в 2020 году с целью ускорить поиск новых решений проблемы изменения климата и связанных с ним проблем здоровья человека, направлена на защиту и расширение глобальных достижений в области здравоохранения в контексте изменения климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым сообществам.

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Версия на английском языке Baku hosting final day of summit on climate and health
Версия на азербайджанском языке Bakıda “Sağlam gələcəklərin proqnozlaşdırılması” qlobal sammitinin sonuncu günü keçirilir

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