В Баку проходит второй день министерской конференции Движения неприсоединения

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Баку продолжается конференция глав МИД стран Движения неприсоединения на тему "Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Как передает Report, представители стран-участниц Движения, а также наблюдатели и гости мероприятия продолжают выступать с речами на темы повестки встречи.

Во время выступления заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев отметил, что его страна полностью придерживается принципов глобальной и региональной безопасности и стабильности, в частности, в вопросе достижения компромисса в палестинском вопросе, основанном на принципе создания двух государств.

"Казахстан поддерживает право стран-членов быть услышанным. Мы также поддерживаем идею Движения неприсоединения о ядерном нераспространении и разоружении. Мы также считаем необходимым создание зон, свободных от ядерного оружия, включая Ближний Восток, Европу и Африку", - добавил он.

По словам заместителя министра иностранных дел Саудовской Аравии Абдуррахмана Бин Ибрагима Аль Рисси, его страна также поддерживает идею устойчивого развития и стабильности в регионе, в частности, достижения мира в конфликтных зонах нашего региона.

"В гуманитарных целях Саудовская Аравия создала центр Бин Салмана, капитал которого составляет 1 млрд 200 млн долл, что в свою очередь расчитано на помощь 27 странам Движения неприсоединения",- отметил он.

Напомним, по итогам заседания глав МИД 6 апреля будет принята Бакинская декларация.

В Движении неприсоединения участвует 120 государств. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателей при Движении неприсоединения.

Азербайджан примкнул к Движению в 2011 году на XVI конференции министров на Бали. В 2019 году в Азербайджане состоится XVIII саммит Движения. В 2019-2022 годах Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения.