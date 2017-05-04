В Баку проходит Второй Академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском Конгресс центре начался Второй Академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу по случаю 4-го Всемирного форума по межкультурному диалогу. Как сообщает Report, мероприятие организовано ЮНЕСКО при поддержке правительства Азербайджана.

Академический форум открыла заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Нада ан-Нашиф. На нем собрались представители 14 кафедр ЮНЕСКО со всего мира. Они рассмотрят, каким образом сеть кафедр сможет способствовать дальнейшему укреплению взаимосвязей между исследованиями и разработкой политики.

Отметим, что сегодня в Баку также состоится 3-ая встреча Международной сети онлайн платформы "Шелковый путь".

Эти заседания проводятся в Баку в предверии официального открытия 4-го Всемирного форума по межкультурному диалогу, которое состоится 5 мая в Баку.

Напомним, 4-ый Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития" проводится при содействии ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Совета Европы, ИСЕСКО.

После официального открытия форума 5 мая состоятся обсуждения в рамках пленарной сессии по теме "Содействие диалогу и универсальным ценностям, как инструментам по предотвращению насильственного экстремизма", пройдет встреча на высоком уровне международных организаций.

Участники обсудят вопросы культурного взаимодействия для противодействия экстремизму в киберпространстве, продвижение межкультурного диалога посредством электронных ресурсов, роль парламентариев в построении культурных мостов между цивилизациями.

6 мая состоится министерская встреча Всемирного форума, встреча на высоком уровне "Противодействие насильственному экстремизму посредством женского образования". Далее в рамках сессий состоятся обсуждения на следующие темы: "Построение мира: 70 лет деятельности ООН", "Инклюзивный диалог в век поляризации", "Гейдар Алиев и интеррелигиозная гармония в Азербайджане", "Роль городов в развитии диалога между культурами", "Спорт для межкультурного диалога и мира", "Культивация мирных отношений посредством межкультурного диалога", "Построение инклюзивных обществ и мирного сосуществования: Перспективы АСЕАНА", "Культурные маршруты Совета Европы как сети для межкультурного диалога" и др. Состоится вторая пленарная сессия форума на тему "Межкультурный диалог по вопросам продовольственной безопасности и устойчивости общества: Основные элементы в достижении устойчивого развития и мира".