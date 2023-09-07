В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ

В Бакинском конгресс-центре начало свою работу второе заседание министров по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций стран Организации тюркских государств (ОТГ).

В Баку завершилось второе заседание министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, по итогам заседания принята декларация.

В нем приняли участие генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, министр внутренних дел Турции Али Ерликая, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов, министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообек Ажикеев, министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдулла Кулдашев и министра внутренних дел Северного Кипра Дурсун Огуз.

10:54

В Бакинском конгресс-центре начало свою работу второе заседание министров по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, заседание проходит при организации Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В мероприятии принимают участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Камаледдин Гейдаров, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, министр внутренних дел Турции Али Йерликая, министры ЧС Казахстана генерал-майор Сырым Шарипханов, Узбекистана генерал-майор Абдулла Кулдашев, Кыргызстана Бообек Ажикеев, министр внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Дурсун Огуз.

Целью заседания является развитие связей между соответствующими ведомствами стран ОТГ, обсуждение вопросов, касающихся организации совместной и скоординированной деятельности при чрезвычайных ситуациях и создание в рамках организации механизма гражданской обороны.

В рамках мероприятия во второй половине дня в поселке Алят пройдут международные учения “Баку 2023”.