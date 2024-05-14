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В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с действующим председателем ОБСЕ

В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с действующим председателем ОБСЕ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 12:00
В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с действующим председателем ОБСЕ

Встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яна Борга продолжилась в расширенном формате, сообщает Report.

11:30

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яна Борга.

Как сообщает Report, министр Джейхун Байрамов встретил прибывшего в МИД действующего председателя ОБСЕ. В настоящее время проходит их встреча в формате один на один.

Стороны обсудят вопрос развития сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, а также актуальные региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

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