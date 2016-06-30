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    Действуюйщий председатель ОБСЕ и глава МИД Азербайджана провели встречу в Баку - ФОТО

    Стороны обсудили вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили перспективы развития отношений Азербайджана и Германии, экономические вопросы, а также вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

    Напомним, что в рамках турне на Южный Кавказ Ф.-В.Штайнмайер посетил 29 июня Армению. После визита в Азербайджан глава МИД Германии отбудет в Грузию.

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