В Баку проходит встреча глав МИД и министров транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции

В Баку сегодня утром началась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.

В Баку сегодня утром началась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.

Как передает Report, в ней встрече приняли участие министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министры иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев и министры иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и транспорта Адиль Караисмаилоглу.

Новый формат встречи в лице министров иностранных дел и транспорта направлен на усиление координации в вопросах, представляющих интерес для трех стран, и укрепление региональной связи на основе взаимной выгоды, говорится в сообщении МИД Турции.

Министры обсудят вопросы наращивания трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море.