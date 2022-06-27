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В Баку проходит встреча глав МИД и министров транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции

В Баку проходит встреча глав МИД и министров транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции В Баку сегодня утром началась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.
Внешняя политика
27 июня 2022 г. 09:31
В Баку проходит встреча глав МИД и министров транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции

В Баку сегодня утром началась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.

Как передает Report, в ней встрече приняли участие министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министры иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев и министры иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и транспорта Адиль Караисмаилоглу.

Новый формат встречи в лице министров иностранных дел и транспорта направлен на усиление координации в вопросах, представляющих интерес для трех стран, и укрепление региональной связи на основе взаимной выгоды, говорится в сообщении МИД Турции.

Министры обсудят вопросы наращивания трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts first trilateral meeting of FMs, Ministers in charge of transport of Azerbaijan, Turkiye and Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstanın xarici işlər nazirlər və nəqliyyat nazirlərinin birinci üçtərəfli toplantısı keçirilir

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