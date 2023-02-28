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В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и России в расширенном составе

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и России в расширенном составе В Баку началась встреча Министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 12:05
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и России в расширенном составе

В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД России Сергеем Лавровым в расширенном составе.

Как сообщает Report, ранее главы МИД двух стран обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в формате один на один.

11:10

В Баку началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с находящимся с визитом в нашей стране главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает Report, в ходе встречи стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами, а также актуальные региональные вопросы.

Напомним, что визит С. Лаврова в Баку, приурочен к первой годовщине подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией 22 февраля 2022 года.

Накануне глава МИД РФ был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сегодня С. Лавров также примет участие в конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan və Rusiya XİN başçıları arasında geniştərkibli görüş başlayıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоMeeting of Azerbaijani and Russian foreign ministers gets underway in Baku

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