В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и России в расширенном составе

В Баку началась встреча Министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД России Сергеем Лавровым в расширенном составе.

Как сообщает Report, ранее главы МИД двух стран обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в формате один на один.

11:10

В Баку началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с находящимся с визитом в нашей стране главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает Report, в ходе встречи стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами, а также актуальные региональные вопросы.

Напомним, что визит С. Лаврова в Баку, приурочен к первой годовщине подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией 22 февраля 2022 года.

Накануне глава МИД РФ был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сегодня С. Лавров также примет участие в конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета.