В Баку началась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с находящимся с визитом в Азербайджане министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николаем Попеску.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудят развитие двусторонних отношений между странами, а также актуальные региональные вопросы.