В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Латвии

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с находящимся с визитом в Азербайджане главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Как сообщает Report, на встрече министры обсудят текущее состояние двусторонних отношений между двумя странами, региональные и международные вопросы, экономическое сотрудничество.

Позже встреча продолжится в расширенном составе.

Как ожидается, в рамках встречи министры подпишут соглашение между правительством Азербайджана и правительством Латвии об отмене виз для обладателей служебных паспортов.

По итогам встречи министры выступят с заявлением для прессы.