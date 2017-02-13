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    В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Латвии

    На встрече министры обсудят текущее состояние двусторонних отношений

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с находящимся с визитом в Азербайджане главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

    Как сообщает Report, на встрече министры  обсудят текущее состояние двусторонних отношений между двумя странами, региональные и международные вопросы, экономическое сотрудничество.

    Позже встреча продолжится в расширенном составе.

    Как ожидается, в рамках встречи  министры подпишут соглашение между правительством Азербайджана и правительством Латвии об отмене виз для обладателей служебных паспортов.

    По итогам встречи  министры выступят с заявлением для прессы.

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