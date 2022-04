В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Грузии

Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили.

Как передает Report, встреча проходит в рамках официального визита главы внешнеполитического ведомства Грузии в Азербайджан.

Ожидается, что в ходе нее стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, а также актуальные региональные вопросы.