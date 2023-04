В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции

В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны.

Как передает Report, стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также актуальные региональные вопросы.

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с визитом в Азербайджан 26 апреля. После встреч в Баку она направится в Ереван.