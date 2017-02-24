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    В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Джибути

    На встрече стороны обсудят состояние двусторонних отношений между странами, экономическое сотрудничество

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махмуда Али Юсуфа.

    Как сообщает Report, на встрече стороны обсудят состояние двусторонних отношений между странами, экономическое сотрудничество, а также региональные и международные вопросы.

    Далее встреча продолжится в расширенном составе.

    По итогам встречи главы МИД выступят с заявлением для прессы.

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