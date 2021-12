В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Боснии и Герцеговины

В Баку началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Боснии и Герцеговины Джейхуна Байрамова и Бисеры Туркович.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны проводят обсуждения по вопросам развития двустороннего сотрудничества по ряду сфер.