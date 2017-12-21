В Баку проходит V азербайджано-российский молодежный форум

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку начал работу V азербайджано-российский молодежный форум на тему "Новое поколение: ответственность без границ".

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и России.

Выступивший на форуме министр молодежи и спорта Азад Рагимов рассказал об осуществляемой в Азербайджане государственной молодежной политике. Министр отметил, что в нашей стране предпринимаются важные шаги по поддержке развития молодежи, охране их здоровья, обеспечению образования и плодотворности их досуга. Президент Ильхам Алиев постоянно уделяет особое внимание молодежи, решению их проблем. Министр особо отметил Государственную программу "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах", утвержденную Распоряжением главы государства.

Подчеркнув, что министерство молодежи и спорта сотрудничает с 65 странами мира в сфере молодежи и спорта, Азад Рагимов сказал: "В этом году мы впервые в международном формате организовали лабораторию по подготовке талантов среди подростков. Азербайджан был представлен большой делегацией на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи".

Министр пожелал успеха работе форума.

Мероприятие продолжилось другими выступлениями.