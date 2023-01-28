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В Баку проходит траурная церемония по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана

В Баку проходит траурная церемония по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана В Баку проходит траурная церемония по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране старшему лейтенанту Орхану Аскерову.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 12:41
В Баку проходит траурная церемония по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана

В Баку проходит траурная церемония по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране старшему лейтенанту Орхану Аскерову.

Как сообщает Report, траурная церемония организована по адресу, где проживает брат покойного, в поселке Ени Ясамал.

Хотя отцовский дом Аскерова находится в Гяндже, церемония проходит в Баку, поскольку старший лейтенант будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Пока нет информации о том, когда тело Орхана Аскерова будет доставлено в Азербайджан.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfirliyə terror hücumunda şəhid olan Orxan Əsgərovun yas mərasimi keçirilir

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