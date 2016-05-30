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    В Баку проходит страновая конференция общественных организаций российских соотечественников в Азербайджане

    Дорохин: Поддержка соотечественников за рубежом является одной из основных тем внешней политики России

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Баку проходит страновая конференция общественных организаций российских соотечественников в Азербайджане.

    Как сообщает Report, выступившая на мероприятии председатель координационного совета организаций российских соотечественников Гюльджан Мясоутова в свой речи отметила, что этот год стал знаменательным, так как в этом году отмечается 20-летие создания общественной организации и объявление 2016 года - годом мультикультурализма в Азербайджане.

    В свою очередь, посол России в Азербайджане Владимир Дорохин сказал, что в последние годы поддержка соотечественников за рубежом является одной из основных тем внешней политики России.

    По его словам, России важен каждый голос, в особенности, когда Россия подвергается беспрецедентному информационному давлению. Он добавил, что несмотря на проблемы с финансированием, Россия не останавливает поддержку соотечественников за рубежом.

    В свою очередь, представитель русской православной церкви в Азербайджане отец Мефодий сказал, что деятельность русской епархии в Азербайджане является прямым доказательством того, как в Азербайджане свободно могут действовать представители традиционных религий.

    Руководитель российского информационно-культурного центра в Баку Валентин Денисов рассказал о проектах, реализованных и реализуемых в Азербайджане. В частности, он отметил реализацию проекта "Перекличка городов России и Азербайджана", в рамках которого были налажены контакты между 40 школами России и Азербайджана: "На первом этапе школьники азербайджанских школ создали презентации о городах регионов России, на втором этапе же российские школьники представят презентации о городах Азербайджана. Я называю это народной дипломатией".

    Депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин отметил, что  в Азербайджане никогда не ущемлялись права проживающих в стране национальных меньшинств.

    В конце конференции будет принята итоговая декларация.

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