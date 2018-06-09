В Баку проходит саммит Альянса европейских консерваторов и реформаторов Европы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

© Report/Firi Salim

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Баку проходит саммит Альянса европейских консерваторов и реформаторов.

Как сообщает Report, на саммите на тему "Строительство общего будущего" принимают участие официальные лица из различных европейских стран, депутаты, общественно-политические деятели, представители науки, НПО.

Официальная часть мероприятия началась с презентации об Азербайджане.

Затем помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов зачитал письмо главы государства Ильхама Алиева, адресованное участникам мероприятия.

Первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров в своем выступлении высоко оценил проведение мероприятия в Баку. Он подчеркнул важность решения стоящих перед миром проблем, отметил, что в этом деле важна роль межпарламентских связей.

Председатель Партии единого народного фронта Азербайджана, член Альянса Гудрат Гасангулиев рассказал о причинах и тяжелых последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также о том, что сегодня ряд террористических группировок в мире совершают преступления от имени ислама.

Президент Альянса европейских консерваторов и реформаторов Ян Захрадил в своем выступлении поблагодарил президента Ильхама Алиева за адресованное участникам саммита письмо.

Он высоко оценил совпадение проведения Бакинского саммита Альянса в одно время с празднованием 100-летия АДР, и подчеркнул, что Азербайджан очень важная и уникальная страна: "Здесь царит стабильность. Это важный фактор в сотрудничестве. Азербайджан своими успехами, значимой ролью занимает достойное место в мире".

Затем было снято совместное фото.

Саммит продолжается на панельных заседаниях.

*** 09:30

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Баку проходит саммит Альянса европейских консерваторов и реформаторов.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, президент Альянса европейских консерваторов и реформаторов Ян Захрадил, председатель Партии единого народного фронта Азербайджана, член Альянса Гудрат Гасангулиев и др. официальные лица.

Помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов зачитает на саммите письмо президента Ильхама Алиева.

В рамках панелей будут проведены дебаты на темы энергетической безопасности, экономической независимости, цифровой экономики, образовательной трансформации, транспорта и др.