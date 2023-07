В преддверии министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения, которая состоится 5-6 июля, в Баку проходит подготовительное совещание старших должностных лиц стран ДН.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

В течение следующих двух дней на подготовительном заседании будет рассмотрен проект итогового документа министерской встречи Координационного бюро ДН.