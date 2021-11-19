В Баку проходит первое заседание российско-азербайджанского экспертного совета

В Баку проходит первое заседание российско-азербайджанского экспертного совета на тему "Азербайджано-российское стратегическое партнерство как важный фактор развития и перспектив регионального сотрудничества на Южном Кавказе в постконфликтный перио

В Баку проходит первое заседание российско-азербайджанского экспертного совета на тему "Азербайджано-российское стратегическое партнерство как важный фактор развития и перспектив регионального сотрудничества на Южном Кавказе в постконфликтный период".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано совместно Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Советом России по международным вопросам.

В заседании принимают участие помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, генеральный директор Российского совета по международным вопросам Андрей Кортунов, председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, Чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров и другие.