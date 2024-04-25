В Баку проходит первое заседание председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств

В Баку началось первое заседание председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств.

В Баку началось первое заседание председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств.

Как сообщает Report, в заседании Милли Меджлиса принимают участие делегации Азербайджана, Турции, Казахстана, Северного Кипра, Узбекистана, Венгрии и Кыргызстана.

На встрече будут обсуждаться вопросы координации работы комитетов по внешним связям, углубление интеграционных процессов в Организации тюркских государств, а также другие темы.

В начале заседания с вступительной речью выступит председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Далее запланированы выступления председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств и генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмета Сурейи Эра.