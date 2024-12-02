В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня ОАЭ

В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения государственных гимнов двух стран.

Посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Аль Блуши выступил с вступительной речью, отметив значимость 2 декабря 1971 года.

"Этот день дорог сердцу каждого гражданина ОАЭ - прошло 53 года со дня основания государства Объединенные Арабские Эмираты", - сказал он.

Дипломат также поздравил Азербайджан с успешным проведением COP29 в Баку.

"В этом мероприятии (COP29 - ред.) приняли участие президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заед Аль Нахайян, а также 22 делегации из ОАЭ. Мы верим в важность международного сотрудничества и всегда стремится выстраивать выгодное стратегическое партнерство. Сегодня мы обновляем наше обязательство укреплять двусторонние отношения с братскими и дружественными странами и поддерживать международные усилия по достижению мира, стабильности и устойчивого развития", - заявил Аль Блуши.

Посол подчеркнул, что ОАЭ уделяет особое внимание укреплению национальной экономики и диверсификации ее источников.

"Мы добились значительных успехов на местном, региональном и международном уровнях, достигнув лидирующих позиций в жизненно важных секторах, таких как технологии, космос, чистая энергия и культура. ОАЭ верит, что будущее региональной безопасности зависит от сильного многостороннего партнерства и общих обязательств по достижению стабильности и процветания мирными политическими и экономическими средствами", - отметил посол.